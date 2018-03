Stephanes: safra poderá ser recorde se clima ajudar O ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, afirmou hoje que a safra de grãos 2009/2010 poderá ser recorde caso o clima se comporte bem nos próximos meses. De acordo com levantamento apresentado na manhã de hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a safra será de 140,6 milhões de toneladas de grãos. O recorde foi registrado há dois ciclos, quando atingiu a marca de 144,1 milhões de toneladas. Segundo o ministro, a projeção apresentada hoje pela Conab já tem grande possibilidade de se concretizar por conta do avanço do plantio. De acordo com ele, a expectativa para os próximos 90 dias é de chuvas dentro da normalidade. "Podemos até bater novo recorde se o clima continuar bom, mas vamos ser conservadores agora", disse.