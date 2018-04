STF dá ganho de causa ao governo sobre novo modelo do setor elétrico Por 7 votos a 4, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou um pedido de liminar feito pelo PFL e pelo PSDB contra a medida provisória que instituiu o novo modelo do setor elétrico. Os partidos alegavam que a constituição federal proíbe a regulamentação da matéria por meio de medida provisória. A maioria dos ministros entendeu que essa vedação não se aplicava ao caso, ou seja, à norma que regulamentou o novo modelo do setor elétrico.