STF decide correção de poupança do Plano Collor O Supremo Tribunal Federal (STF) encerrou ontem a polêmica sobre a correção das cadernetas e poupança no Plano Collor. A maioria do plenário do tribunal reconheceu a validade do uso do Bônus do Tesouro Nacional-Fiscal (BTNF) como índice de correção dos depósitos nessas cadernetas de poupança. Várias ações tramitam na Justiça pedindo que o Banco Central (BC) arque com o pagamento da diferença da variação do Índice Geral de Preços (IPC), o que poderia gerar mais um "esqueleto" - dívidas de governos anteriores - para as contas públicas. Entenda a polêmica Na época do Plano Collor, em março de 1990, o BTNF registrou uma variação de 41,28%, enquanto o IPC no período foi de 84,32%. Em julho de 2000, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que cabia ao BC a responsabilidade pelo pagamento de possíveis diferenças de correção monetária reclamadas por depositantes de cadernetas de poupança sobre o mês de março de 1990, quando tiveram os cruzados novos bloqueados pelo Plano Collor. Restava ainda ao STF decidir se o uso do BTNF era constitucional. A decisão do Supremo foi dada em ação movida por Lisara Pianca Suné, do Rio Grande do Sul, contra o BC e a Caixa do Estado do Rio Grande do Sul. O plenário entendeu que não cabe recurso que questione a mudança do índice de correção, pois não houve incidência de legislação nova nos prazos de remuneração das cadernetas de poupança. O presidente do Supremo, Marco Aurélio Mello, único voto contrário à validade do BTNF como índice de correção das poupanças, disse, ao final do julgamento, que a decisão deve servir de base para o exame de um grande número de ações sobre o mesmo problema.