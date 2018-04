STF decide hoje quem defende o consumidor perante bancos O Supremo Tribunal Federal decide hoje sobre a ação direta de inconstitucionalidade (Adin) promovida pelos bancos, contra o Código de Defesa do Consumidor. A ação foi feita inteiramente em cima do artigo 192 da Constituição do País, que exige uma lei complementar que regule o funcionamento do Sistema Financeiro Nacional. Os bancos não aceitam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor sobre suas atividades e querem um código próprio. As entidades que defendem os consumidores no País, liderados pelos Procons, contestam a ação dos bancos.