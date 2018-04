STF decide libertar ex-diretores do Nacional O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio Mello, determinou nesta segunda-feira a libertação do ex-controlador do Banco Nacional, Marcos Catão Magalhães Pinto, e de sete ex-diretores da instituição, presos no Rio de Janeiro desde sexta-feira. Marco Aurélio concedeu a liminar por considerar que os acusados - condenados a penas superiores a 20 anos por gestão fraudulenta do banco - têm o direito de recorrer em liberdade contra a decisão da Justiça carioca. O ministro considerou ilegais as prisões de Magalhães Pinto, Nagib Antonio, Omar Corrêa, Virgílio Velloso, Roberto Freire, Antônio Luiz Feijó Nicolau, Clarimundo José de Sant?anna e Arnoldo Souza de Oliveira. "A negativa do direito de os réus recorrerem em liberdade choca-se, acima de tudo, com o princípio da presunção da não-culpabilidade", justificou o ministro. Segundo ele, os réus têm o direito de recorrer em liberdade até que a decisão seja definitiva, ou seja, sem possibilidade de novas apelações. No despacho de quatro páginas redigido no Rio de Janeiro, onde passa o mês de janeiro, o presidente do STF impôs bareiras para que os acusados não deixem o Rio. Se precisarem viajar para outra cidade, terão de pedir licença à Justiça. Além disso, deverão entregar os passaportes à Polícia Federal. Marco Aurélio declara que os acusados têm passado "irreprochável", respondiam ao processo criminal em liberdade por mais de quatro anos e atendiam a todos os chamados da Justiça. "A situação é ímpar, e a preservação do próprio Estado Democrático de Direito dita a correção de rumo, afastando-se do cenário a antecipação de fatos", justificou o ministro. Ao criticar a decisão do juiz carioca, Marco Aurélio afirmou que "nada justifica o atropelo e a queima de etapas". "Seja, ou não, histórico o caso, o tratamento há de ser linear, sem distinções estranhas à ordem jurídica", disse. Crimes - Condenados a penas de prisão que vão de 21 anos e oito meses a quase 29 anos, os oito ex-dirigentes do Banco Nacional têm autorização da Justiça, desde ontem, para recorrer em liberdade. A soltura veio no mesmo dia da divulgação da sentença, pela qual o acionista majoritário e ex-presidente do Nacional, Marcos Catão de Magalhães Pinto, é condenado à penas de prisão de 28 anos, dez meses e vinte dias, e pagamento de multa de mais de R$ 10,5 milhões. A condenação de Magalhães Pinto e de outros ex-dirigentes do Nacional está baseada em quatro crimes: gestão fraudulenta; prestação de informação falsa à repartição pública, no caso o Banco Central; inserção de informação falsa nos demonstrativos contábeis; e formação de quadrilha. Desses, apenas formação de quadrilha não é previsto na Lei 7.492, a Lei do Colarinho Branco. Nem todos os 14 condenados receberam pena pelos quatro crimes. Os dirigentes do Nacional tiveram as penas aumentadas em três meses por estarem em cargos de chefia e mais dois terços porque os crimes foram repetidos. "Foram 14 balanços e balancetes falsos. Quando o tipo de crime se repete, a pena é dada como se fosse um crime só, aumentada em dois terços nos casos em que o crime se repete mais de sete vezes", explicou o juiz Marcos André Bizzo Moliari, da 1.ª Vara Federal, responsável pela condenação.