STF deve decidir sobre investigação de Meirelles amanhã O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello disse há pouco que resolveu deixar para amanhã a apresentação ao plenário do Supremo uma questão de ordem sobre se ele (ministro) tem competência ou não para decidir pela abertura, ou não, de investigação sobre o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Marco Aurélio quer saber se ele pode tomar essa decisão de abrir a investigação solicitada pelo Ministério Público Federal antes do julgamento da constitucionalidade da medida provisória que deu status de ministro ao presidente do Banco Central. Numa rápida entrevista, Marco Aurélio disse crer que Meirelles deve estar interessado na investigação para que seja provado que não houve nenhum desvio de conduta. Marco Aurélio disse que apresentará a questão de ordem amanhã, logo após uma sessão de homenagem que será realizada pelo plenário do STF.