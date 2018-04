STF julga ação dos bancos contra CDC hoje O Supremo Tribunal Federal (STF) informou, por meio de sua Assessoria de Imprensa, que julgará hoje a ação direta de inconstitucionalidade (Adin) proposta pelos bancos para que as atividades bancárias, financeiras, de crédito e securitárias não sejam mais reguladas pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). A primeira decisão será provisória, na forma de uma liminar, para que depois os ministros do STF possam analisar com mais calma todos os argumentos do processo, levantados pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro (Consif), entidade responsável pela Adin. Há dois resultados possíveis. O STF pode seguir os argumentos da Consif e permitir o uso de resoluções do Conselho Monetário Nacional (CMN) e Banco Central (BC) nas relações entre cliente e banco. Ou manter as regras do CDC nas relações que envolvem prestação de serviços, como em cobranças indevidas de tarifas bancárias; venda casada de produtos ou serviços; contratos de financiamentos de imóveis, veículos e seguros; entre outros.