STF reafirma usos da Cide previstos em lei O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmou, hoje, que o governo federal não pode destinar recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) sobre combustíveis a outros fins que não os previstos na Constituição, ou seja: subsídio ao transporte de gás, álcool e derivados de petróleo, projetos ambientais relativos à indústria de petróleo e gás e programas de infra-estrutura de transporte. A decisão foi tomada no julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade (Adin) proposta pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), em que a entidade contesta artigos da Lei Orçamentária de 2003, que permitem ao Executivo efetuar, mediante simples decreto, suplementação de projetos em até 10% do excesso de arrecadação. A CNT entende que o texto abria brecha para o governo destinar recursos da Cide a outros fins. A tese foi apoiada por seis dos dez ministros do STF que votaram na sessão de hoje. Os que votaram contra entenderam que não havia esse risco, pois a própria Constituição já determina a destinação dos recursos, e um eventual decreto teria que segui-la. No debate, os ministros deixaram claro, no entanto, que o governo não é obrigado a fazer a aplicação integral dos recursos, pois essa é uma decisão política do Executivo. O que for aplicado, no entanto, deve seguir a destinação constitucional.