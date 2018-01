STF só analisa quebra de sigilo pela Receita após o recesso Pelo menos até fevereiro, a Receita Federal deverá ter acesso livre às informações bancárias de pessoas físicas com movimentação mensal acima de R$ 5 mil e de empresas com mais de R$ 10 mil. Se o decreto que dispensa a prévia autorização judicial para a quebra do sigilo pelo Fisco for questionado no Supremo Tribunal Federal (STF), uma fonte do tribunal informou que primeiro serão decididas cinco ações diretas de inconstitucionalidade (Adins) contestando leis de 2001 que flexibilizaram o segredo das contas. Apesar de as Adins terem chegado ao STF no início de 2001, o relator das ações, ministro Sepúlveda Pertence, disse nesta terça-feira que não será possível julgá-las até o fim deste ano. Como o STF entra em recesso no dia 20 de dezembro e só volta a funcionar em 3 de fevereiro, até lá o tribunal não deverá se pronunciar sobre o assunto e as normas estarão em pleno vigor. Um dos ministros do STF disse que o decreto da semana passada apenas regulamentou o que já estava previsto na Lei Complementar 105, de janeiro de 2001. O artigo 5º daquela norma prevê que Executivo disciplinará os critérios segundo os quais as instituições financeiras informarão à administração tributária da União as operações efetuadas pelos usuários de seus serviços. As regras, como os valores a partir dos quais pessoas e empresas serão investigadas, foram estabelecidas no decreto. Segundo um ministro do STF, a origem da discussão, portanto, é a Lei 105 e não o decreto. Se o STF concluir que o artigo 5º é inconstitucional, conseqüentemente o decreto também perderá a validade. Informalmente, ministros do Supremo afirmam que a quebra do sigilo sem prévia autorização da Justiça ou por determinação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) extrapola os limites de atuação da Receita Federal. Em 1995, os integrantes do Supremo admitiram apenas uma exceção: quando envolver uma investigação sobre desvio de verbas públicas, o Ministério Público poderá ter acesso direto aos dados sigilosos. Até o fim desta semana, a Receita Federal divulgará uma Instrução Normativa (IN) detalhando o envio, pelos bancos, de informações referentes à movimentação bancária dos contribuintes. Segundo o secretário-adjunto da Receita Federal, Jorge Rachid, a IN criará um modelo de declaração a ser preenchida pelos bancos. Ela também especificará qual a periodicidade do envio das declarações: trimestral ou semestral. Além disso, a IN vai determinar se os bancos vão informar a movimentação de contas ocorrida a partir de janeiro de 2003 ou também as informações referentes a 2002. No caso das pessoas físicas, a movimentação bancária será uma informação a mais para compor a rede de cruzamento de dados que seleciona contribuintes para fiscalização. Hoje, a Receita já compara os dados da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) com informações que recebe de cartórios de imóveis, capitania dos portos, construtoras e do Departamento de Aviação Civil (DAC). Assim, é possível checar dados de renda com patrimônio e selecionar onde há maior discrepância. A movimentação bancária é uma informação a mais da qual a Receita lançará mão. No ano passado, ela já usou informações dos bancos a respeito da CPMF para fiscalizar pessoas físicas. Quem teve movimentação bancária alta e se declarou isento foi convocado a explicar-se. Com as informações bancárias mais detalhadas, será feito algo semelhante. Rachid acredita que a nova norma será um instrumento importante no combate à sonegação fiscal.