Stiglitz diz que FMI causou "devastação" Joseph Stiglitz, Prêmio Nobel de Economia de 2001 e ex-economista-chefe da Casa Branca, afirmou que a política "liberal" do FMI "causa devastação". Em entrevista à TV CNBC, Stiglitz disse que o FMI administrou mal os pacotes de auxílio concedidos anteriormente a países com problemas, prejudicando as nações que pretendia ajudar. Para o economista, o FMI promove a liberalização dos mercados de capital, abrindo esses mercados a "fluxos de capital especulativo que vêm e vão da noite para o dia". No entanto, destacou Stiglitz, os países em desenvolvimento, entre eles os ex-comunistas, não estão prontos para fluxos livres de capital desse tipo. Ele também observou que o Brasil, ao contrário de outras economias que o FMI ajudou, tem uma moeda subvalorizada. E acrescentou que, caso os pagamentos referentes à dívida sejam ignorados, o Brasil tem, na verdade, um superávit orçamentário. Para Stiglitz, caso a confiança no Brasil melhorasse, as taxas de juro poderiam cair e não haveria "absolutamente nenhuma razão para o Brasil estar diante do tipo de turbulência dos mercados que tem enfrentado".