Stiglitz diz que FMI prejudicou a democracia O ex-economista-chefe do Banco Mundial e Prêmio Nobel de Economia de 2001, Joseph Stiglitz, afirmou em palestra que o fracasso do FMI em ajudar os pequenos empresários dos países em desenvolvimento e a ênfase da entidade na desregulamentação dos capitais tiveram conseqüências desastrosas na década passada. Ele fez essa declaração durante uma conferência Cepal (Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe), uma instituição de pesquisas das Nações Unidas sediada em Santiago. Com sua política neoliberal ortodoxa, "o FMI prejudicou a democracia em grande parte do mundo em desenvolvimento" e deve ser alvo de controle por parte de instituições independentes, afirmou Stiglitz. Entre outras medidas que ajudariam as economias latino-americanas, muitas das quais foram devastadas por crises econômicas e políticas, Stiglitz recomendou melhoras na educação e nos esquemas de microcrédito, além de políticas tributárias mais justas. Os pequenos poupadores também precisam ser melhor protegidos, tendo em vista as crises bancárias que prejudicaram a confiança deles. Na América Latina, o Equador, a Argentina e o Uruguai tiveram sérias crises bancárias, acabando com as economias de milhões de pessoas. Em nível de país, "o endividamento, Particularmente em relação ao exterior, é altamente arriscado, porque o custo dos fluxos de capitais para fora pode facilmente pesar mais que os fluxos para dentro do país", acrescentou. O Chile, país anfitrião da conferência de Stiglitz, tem sido mais bem sucedido do que seus vizinhos da região porque adotou decisões de políticas econômicas heterodoxas, limitando a liberalização do mercado de capitais e mantendo abaixo de 15% o porcentual da dívida em relação ao PIB, além de enfatizar o crescimento com base na ajuda aos pobres, afirmou. Ao contrário, em outros países, como a Indonésia, o FMI apoiou grandes empréstimos de bilhões de dólares para grandes credores nos países industrializados. Ao mesmo tempo, a instituição exigiu cortes nos subsídios para os pobres, levando à revolta social que, mais tarde, exacerbou o movimento de fuga de capitais. Exigências demasiado severas em relação aos gastos governamentais também levaram a um círculo vicioso na Argentina, acrescentou.