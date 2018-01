STJ: acusação equivocada resulta em indenização A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) condenou as Lojas Americanas ao pagamento da indenização de 300 salários mínimos pelo constrangimento a uma cliente e suas duas filhas com prévia acusação de furto de um batom. As três foram levadas a uma sala e revistadas. Nada foi encontrado com elas, no entanto, permaneceram na sala por mais de 30 minutos e apenas a gerência da loja poderia liberá-las. A mãe contou que ela e as filhas estavam no caixa para o pagamento das compras quando pediu a uma delas, a de 14 anos, para devolver um batom ao mostruário. Preocupada com a demora da filha, ela foi procurá-la e ficou sabendo que a menor tinha sido acusada de furtar um batom. A empresa alega que não houve constrangimento à mãe e às filhas e que o incidente foi provocado por equivocada intervenção de um funcionário de segurança. O fato ocorreu em abril de 1997. O relator do processo, ministro Ruy Rosado de Aguiar, afirmou que a mãe e as duas filhas, menores de idade, foram vítimas da violência, que pode resultar em graves resultados psíquicos. O valor fixado para a indenização foi de 300 salários mínimos.