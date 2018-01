STJ anula correção pelo dólar no leasing Por maioria de votos, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu ontem anular cláusula de um contrato de leasing que previa reajuste das prestações de acordo com a variação do dólar. O contrato firmado pelo consumidor José Carlos Silva Vieira com a ABN Amro Arrendamento Mercantil para aquisição de um Volkswagen Gol foi afetado pela crise cambial de janeiro de 1999. Nesta época, o governo alterou o regime de câmbio, que passou de controlado para flutuante. Com isso, seguiu-se uma forte desvalorização do real. Segundo a relatora do processo, ministra Nancy Andrighi, a desvalorização da moeda causou "excessiva onerosidade ao consumidor". Esta é a primeira decisão do STJ sobre contratos de leasing cambial (arrendamento mercantil) e, embora tenha eficácia restrita ao caso específico, pode servir de precedente para outros consumidores na mesma situação. Mas, como a decisão não foi unânime, ainda cabe recurso. STJ mantém decisões anteriores O processo julgado ontem é um recurso especial de autoria do ABN Amro contra decisão da Justiça estadual do Rio de Janeiro. O Tribunal de Justiça (TJ-RJ) atendeu ao pedido do consumidor na ação revisional de contrato e rejeitou o recurso da instituição. Com esta decisão, o STJ confirma as decisões anteriores de primeira e segunda instâncias: anulação da cláusula de correção cambial, considerada abusiva, e aplicação do Índice de Preços ao Consumidor (INPC) em substituição. O voto da relatora se baseou no Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicável aos contratos de leasing. A ministra destacou a autorização prevista no CDC para a "modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas", como é o caso do contrato reajustado em dólar firmado antes de janeiro de 1999. Já para o ministro Ari Pargendler, a cláusula do contrato deveria ser mantida, mas o aumento excessivo das parcelas deveria ser suportado igualmente pelas duas partes.