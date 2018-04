STJ anula reajuste pelo dólar no leasing A instituição financeira que faz contrato de arrendamento mercantil (leasing) com correção pela variação do dólar deve provar a captação dos recursos no exterior para viabilizar suas operações. Do contrário, não pode manter esse tipo de indexação. A decisão da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) abre precedente a outras ações do mesmo gênero. A Ford Leasing S.A. foi impedida de manter a cláusula de reajuste pelo dólar no contrato de Regina Maria Silva das Neves. A cláusula foi considerada abusiva pelos ministros do STJ que defendem o direito do consumidor à revisão do contrato. O STJ apenas confirmou as decisões das instâncias inferiores. Regina Maria Silva das Neves recorreu à Justiça a fim de revisar cláusulas do contrato de leasing ? firmado em março de 1998 ? para comprar um veículo Ford Escort. O valor financiado foi de R$ 30.543,68 em 36 parcelas mensais no valor de R$ 1.204, reajustadas pelo dólar. Diante da valorização elevada da moeda norte-americana a partir de janeiro de 1999, ela resolveu pedir na Justiça a revisão da cláusula de reajuste para que fosse aplicado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). No STJ, a Ford Leasing alegou que não há relação de consumo no contrato de leasing, por isso não caberia o direito à revisão, e também o aumento do dólar não constituiria onerosidade excessiva. O STJ não acatou os argumentos da Ford e manteve as decisões anteriores. De acordo com os ministros do Superior Tribunal, a valorização elevada da moeda norte-americana deve ser considerada fato superveniente capaz de propiciar a revisão do contrato, hipótese prevista no Código de Defesa do Consumidor (CDC). Além disso, o STJ concluiu que a instituição financeira deve provar que a captação dos recursos foi feita no mercado externo em moeda estrangeira para aplicação na operação de leasing, a fim de justificar a cláusula de correção pela variação cambial. Como a empresa não conseguiu provar tal fato, perdeu a ação na Justiça.