STJ autoriza desconto em folha para o crédito consignado A Segunda seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acaba de decidir que fica autorizado o desconto em folha de pagamento com o objetivo de honrar os empréstimos consignados. Por unanimidade, os ministros do STJ decidiram que o desconto em folha de pagamento é parte fundamental desse tipo de contrato e a própria garantia da sua execução. A decisão reflete o entendimento do relator do processo, ministro Adir Passarinho Junior. O processo que tramitava no STJ vinha gerando preocupações entre analistas e agentes financeiros, que temiam um aumento sensível da inadimplência caso o julgamento do tribunal tornasse ilegal o desconto em folha.