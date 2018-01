STJ: cláusula que limita internação é nula O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu pela anulação da cláusula em contrato de plano de saúde que limitava o tempo de internação do segurado. A sentença da Quarta Turma ratifica outra decisão no mesmo sentido da Segunda Turma do STJ que estabelece: "é nula a cláusula limitando obrigações do contratado, redigida no acordo sem destaque." De acordo com a determinação do Tribunal, a Golden Cross foi condenada a pagar todas as despesas médicas, remédios, exames, tratamentos e transportes de ambulância do tratamento de uma criança de apenas seis meses. À época, a empresa havia recusado a cobertura. Como esta decisão não é a primeira do STJ sobre este assunto, a tendência é de que outras ações do gênero recebam o mesmo parecer. Ou seja, "cláusula de limitação de cobertura é abusiva e considerada nula." Mesmo se houver recurso deste processo, segundo a Assessoria de Imprensa do STJ, será muito difícil alterar o mérito da sentença. Já em primeira instância, o processo foi favorável ao segurado. A sentença reconheceu a falta de destaque à cláusula e também rejeitou a alegação da seguradora sobre a doença ser congênita e, assim, desobrigar o tratamento. Mas, segundo o juiz desta primeira decisão, isto não é motivo para a empresa se livrar do pagamento de todas as despesas. Entenda o caso do recém-nascido Dois dias após o nascimento de F.M., em 23 de outubro de 1993, seus pais contrataram o plano de saúde da Golden Cross. Devido a complicações no esôfago e coração, o bebê teve de sofrer uma cirurgia de urgência e ficou internado 47 dias. As despesas foram pagas pela seguradora sem problemas. Mas esta não foi a única cirurgia de F.M. Com apenas seis meses, teve complicações cardiológicas e corria risco de morte. Foi internado com urgência, passou por uma nova cirurgia e ficou internado na unidade de terapia intensiva neonatal por 18 dias. Desta segunda vez, a Golden Cross recusou-se a cobrir a prorrogação da internação e a cirurgia - um cateterismo cardíaco. Os pais de F.M. entraram com uma ação na Justiça para garantir o pagamento das despesas. A seguradora, por outro lado, baseava sua recusa na cláusula 8.5 do contrato: "em nenhuma hipótese, em cada 12 meses de vigência do contrato, o período de internação poderia ultrapassar 60 dias." Os argumentos dos pais da criança encontraram fundamento no Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois a cláusula 8.5 estava em letras minúsculas, também nas resoluções do Conselho Federal e Regional de Medicina e até no Estatuto da Criança e do Adolescente. Outra alegação da seguradora para recusar o pagamento era de que a doença sendo congênita eliminava a obrigação de cobertura. Há quase sete anos, casal aguarda decisão Em primeira instância, o juiz reconheceu os argumentos dos pais do segurado e a Golden Cross foi condenada a pagar todas as despesas médicas, remédios, exames, tratamentos e transportes de ambulância necessários ao menor para dar continuidade ao tratamento. A seguradora recorreu ao Tribunal do Rio de Janeiro e reverteu a decisão. Ou seja, a cláusula seria válida e estaria de acordo com a lei. Agora, no STJ, o processo volta a reconhecer o direito do segurado e a condenar a seguradora. Segundo o ministro Ruy Rosado, que restabeleceu a sentença anterior, a inclusão de cláusula restritiva sem o devido destaque contraria o CDC e isto seria suficiente para considerá-la nula.