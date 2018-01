STJ: cópia de extrato não pode ser cobrada Os bancos não podem cobrar taxas extras para fornecer cópias de contratos e extratos de contas correntes quando houver um pedido da Justiça. O entendimento foi firmado pelos ministros da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) durante o julgamento de um recurso do Banco do Brasil contra o agropecuarista Antônio Loureiro Feitosa, fiador em um contrato de abertura de crédito fixo. Quando um perito judicial pediu cópias dos contratos e dos extratos, a instituição financeira sustentou que, devido ao grande volume de documentos, só repassaria os dados se o executado pagasse R$ 500. "Entre os 13 milhões de clientes, apenas um porcentual ínfimo irá exigir este trabalho do Banco do Brasil", comentou o relator do recurso, Ruy Rosado de Aguiar. Veja nos links abaixo mais informação sobre a cobrança de tarifas bancárias.