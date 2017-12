STJ cria vara especializada em crime de lavagem de dinheiro O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Nilson Naves, disse hoje que o Judiciário está quebrando resistências e mudando culturas ao instalar a primeira vara federal do Brasil especializada em crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e de lavagem de dinheiro. A criação deste tipo de vara foi sugerida pela comissão de estudos sobre crime de lavagem de dinheiro, que analisou por quatro meses a aplicação da Lei 9613/98 que define este tipo de delito. Naves informou que a vara especializada de Curitiba será instalada no dia 12 e a de Florianópolis começa a funcionar no dia 16. O ministro disse que é a certeza de punição que inibe o crime. O ministro do STJ, Gilson Dipp, informou que há apenas uma condenação com trânsito em julgado com base na Lei 9613. "A lei é nova, tem apenas cinco anos", lembrou Dipp. "Não tínhamos cultura de tratar com crimes altamente sofisticados", acrescentou o ministro, que presidiu a comissão. Dipp afirmou que estes tipos de crimes têm quatro vertentes: contra o Sistema Financeiro Nacional, a administração pública, o tráfico de entorpecentes e o contrabando de armas e munições. Naves observou que o governo federal prepara um pacote de medidas para inibir os crimes de lavagem de dinheiro e disse que o Poder Judiciário está dando uma contribuição concreta nesse sentido, com a criação das varas especializadas.