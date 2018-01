STJ: Idec em ações de correção de poupança O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) é o órgão legítimo para representar os titulares de cadernetas de poupança em ação que cobra o pagamento da diferença de correção de janeiro de 1989, decorrente do Plano Verão. Esse foi o entendimento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) nos contratos de poupança. Essa decisão já havia sido tomada pela Segundo Seção do STJ no julgamento de recurso da Associação Paranaense de Defesa do Consumidor. De acordo com o voto do relator, ministro Waldemar Zveiter, que deixou o STJ em março passado, as operações bancárias, como a poupança, se constituem relações jurídicas de consumo, o que as torna sujeitas às regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Com isso, segundo informações da assessoria de imprensa do STJ, um grupo de associados do Idec terá direito à correção nos saldos das contas de poupança que mantinha no Banco Itaú, em janeiro de 1989. De acordo com a jurisprudência do STJ, o índice a ser aplicado é de 42,72%, deduzidos os 22,97% já creditados.