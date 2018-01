STJ já reconheceu relação de consumo antes Em setembro, a quarta turma do STJ admitiu, pela primeira vez, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor entre instituições financeiras e seus clientes. Em dezembro foram votados pelo menos dois processos pela quarta turma em que os ministros levaram em conta as cláusulas do Código de Defesa do Consumidor. No primeiro processo o STJ deu ganho a um casal que recorreu ao judiciário porque considerou abusivos os juros cobrados para o financiamento de um imóvel pelo banco Itaú. Nas outras instâncias, os juízes consideraram que o casal estava correto baseado no Código de Defesa do Consumidor. As cláusulas, segundo os juízes, seriam abusivas. No despacho, o relator do processo ministro, Cesar Rocha, escreveu: "O CDC incide sobre todas as relações e contratos pactuados pelas instituições financeiras e seus clientes e não apenas na parte relativa à expedição de talonários, fornecimento de extratos, cobrança de contas, guarda de bens e outros serviços afins. As relações existentes entre os clientes e os bancos apresentam nítidos contornos de uma relação de consumo."