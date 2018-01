STJ liberta suposto líder do contrabando de cigarro O empresário Hyran Georges Delgado Garcete, preso sob acusação de liderar um dos maiores esquemas de falsificação e contrabando de cigarros no Brasil, está em liberdade a partir desta terça-feira. A decisão foi tomada na segunda pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Gilson Dipp. O ministro tomou como base o pedido do advogado paulista Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, conhecido pelo trabalho realizado em causas difíceis, como a defesa de Suzane von Richtofen e do jornalista Pimenta Neves, acusado de matar a ex-namorada. Trata-se de liminar, expedida em caráter provisório, baseada nas alegações do advogado de que a prisão preventiva era desnecessária. Garcete estava recolhido no Presídio de Trânsito de Campo Grande, por força de mandado do juiz federal Odilon de Oliveira. O magistrado, atendendo solicitação do delegado federal Alexandre Custódio, ordenou a prisão do acusado e outras 75 pessoas envolvidas no esquema criminoso que mantinha tentáculos em 11 Estados brasileiros. Segundo Odilon, Hyran Garcete acumulou bens avaliados em mais de R$ 100 milhões durante cinco anos de atividades ilícitas, incluindo narcotráfico e contrabando de armas. São fazendas, imóveis urbanos e vários veículos que foram confiscados pela Justiça Federal, que também bloqueou as contas bancárias. Garcete, contava com dezenas de comparsas, e chegou a transformar parentes em "laranjas", como a mãe, Alzira Garcete, e a irmã, Daniela Delgado Garcete. Foi a partir de sua prisão, ocorrida no dia 10 de outubro deste ano, que acabou desencadeada a Operação Bola de Fogo. O resultado foi a prisão de 96 pessoas, a maioria no Rio Grande do Sul (30), Mato Grosso do Sul (26) e São Paulo (26). Entre os presos estão advogados, empresários, servidores públicos e familiares que eram "laranjas". Foram apreendidos carros de luxo e armas como pistolas automáticas e um fuzil AR-15, sendo que mais de 300 contas bancárias de cerca de 80 pessoas físicas e jurídicas estão bloqueadas pela Justiça. Entre os presos estão, Daniel e Davi Yang Ching, sócios da Sudamax Indústria e Comércio de Cigarros, instalada em Cajamar, na Região Metropolitana de São Paulo, apontada como produtora e uma das distribuidoras.