STJ nega novo pedido de habeas-corpus de Edemar Cid Ferreira Falhou mais uma tentativa do ex-banqueiro Edemar Cid Ferreira de conseguir autorização da Justiça para sair da prisão. O ministro Paulo Gallotti, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), rejeitou um pedido de liminar em habeas-corpus protocolado pelos advogados do ex-dono do Banco Santos com o objetivo de conseguir a sua libertação. Cid Ferreira está preso preventivamente, em São Paulo, por suspeita de gestão fraudulenta na administração do Banco Santos. Na semana passada, outro pedido da defesa do ex-banqueiro já havia sido rejeitado pelo ministro do STJ Hélio Quaglia Barbosa. Nas ações movidas no STJ, os advogados do Cid Ferreira argumentaram que não há motivos para que ele fique preso, pois compareceu a todos os atos para os quais foi convocado desde a abertura da ação penal. Além da libertação, eles pediam a suspensão da tramitação da ação penal. O ex-banqueiro foi preso preventivamente no final de maio por ordem do juiz Fausto Martin de Sanctis, da 6ª Vara Criminal. A falência do Banco Santos foi decretada em 20 de setembro do ano passado.