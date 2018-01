STJ nega pedido de habeas-corpus de Edemar Cid Ferreira O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou nesta terça-feira o pedido de habeas-corpus do ex-controlador do Banco Santos, Edemar Cid Ferreira. O empresário, que foi condenado a 21 anos de prisão por gestão fraudulenta, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, pedia na liminar a cassação do decreto de prisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Segundo informações do site do STJ, o relator da ação, ministro Paulo Gallotti, entendeu não haver como dar seguimento à ação. Segundo ele, a jurisprudência do STJ afirma que não cabe habeas corpus contra decisão de outro tribunal que negou liminar, a não ser que seja demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre no caso.