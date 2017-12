STJ: nome no Serasa só com valor da dívida A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que enquanto não houver definição na Justiça sobre o valor de uma dívida, o nome do devedor não deverá ser incluído no Sistema Interbancário de Informações Cadastrais (Serasa). A decisão da Quarta Turma foi com base na ação movida pela Corton Indústria e Comércio de Madeiras. A empresa move uma ação contra a Dibens Leasing S/A Arrendamento Mercantil, na qual questiona, principalmente, os juros cobrados em contrato firmado entre ambas. A madeireira alega estar impossibilitada de pagar títulos vencidos por causa dos altos encargos contratuais e que, inscrita no Serasa, fica impedida de efetuar movimentações bancárias, inclusive descontos de duplicatas e liberação de numerário para honrar seus compromissos. A Quarta Turma do STJ determinou a retirada do nome da Corton Indústria e Comércio da lista da Serasa enquanto perdurar a ação principal que discute o valor do débito cobrado.