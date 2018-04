STJ obriga seguradora a pagar valor total O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou que a AGF Brasil Seguros S. A. pague o valor integral da apólice de R$ 50 mil ao segurado com invalidez permanente. A empresa havia pago apenas o valor do primeiro contrato firmado pelo cliente com cobertura de R$ 10 mil, alegando que ele agiu de má-fé ao aumentar o valor da apólice. De acordo com a AGF, o segurado Genézio Rosa já se encontrava doente - começou a apresentar problemas de visão - e, por isso o valor de seu seguro não poderia ter sido elevado. No entanto, a seguradora não conseguiu comprovar seus argumentos e foi obrigada pelo STJ a pagar a diferença do seguro, que somava R$ 40 mil. Genézio Rosa firmou com a AGF contrato com cobertura inicial de R$ 10 mil, caso sofresse qualquer tipo de doença que acarrete incapacidade, total ou parcial. Em outubro de 1995, efetuou novo contrato e aumentou o valor da apólice para R$ 20 mil. Em junho de 1996, esse valor subiu para R$ 50 mil. A AGF perdeu nas instâncias inferiores. Em recurso ao STJ, as decisões anteriores foram confirmadas. Segundo o ministro e relator do processo, Aldir Passarinho Júnior, não houve má-fé do segurado porque, quando contratou o seguro, não apresentava os sinais da doença e, mesmo depois de começar a ter problemas de visão, não poderia prever a perda da visão no olho esquerdo e baixa percepção visual no olho direito, o que o levou à aposentadoria por invalidez permanente.