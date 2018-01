STJ proíbe reajuste tarifário da Telemar O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Paulo Costa Leite, decidiu manter a liminar que suspende os aumentos das tarifas, além do índice anual do IGP-DI, da concessionária Telemar. A liminar foi concedida pelo Tribunal Regional Federal (TRF) da 2ª região, em favor de uma ação ajuizada pelo Idec contra a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e a Telemar. A decisão levou a Anatel a entrar com pedido de cassação da liminar no STJ. Porém, a Justiça negou o pedido e a concessionária continua proibida de impor um acréscimo de 9% sobre as tarifas do Plano Básico. A Telemar atua em 16 estados do Nordeste, Sudeste e Norte. A Anatel tentou anular a liminar sob o argumento de que a medida havia ofendido a ordem pública, jurídica e administrativa. Outra justificativa da agência reguladora é que a Justiça não poderia impedir o reajuste das tarifas por se tratar de uma medida administrativa, de atribuição exclusiva do Poder Executivo. Com este resultado, a ação civil pública proposta pelo Idec prossegue no TRF. Entenda a ação contra a Telemar A ação do Idec, proposta em junho do ano passado, pretende que a Justiça reconheça como nula a parte da cláusula 11 do contrato de concessão. A cláusula permite às concessionárias aplicarem um aumento real de até 9% acima do IGP-DI nos reajustes anuais do Plano Básico - assinaturas residencial, comercial e tronco, pulso local e cartões telefônicos - até 2005. Por causa deste adicional, que vem sendo aplicado desde junho de 1999, a assinatura residencial já subiu 43% desde 1998, de R$ 13,82 para R$ 19,77. No mesmo período, o IGP-DI não chegou a 30%. Segundo o advogado do Idec, Sami Storch, os índices autorizados pela Anatel são abusivos porque, ao invés de reajuste (recomposição da moeda real), impõem um aumento real para os consumidores residenciais. Ainda segundo o Instituto, nem a Anatel nem a Telemar explicaram à Justiça o motivo dos reajustes a serem aplicados acima da inflação.