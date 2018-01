STJ responsabiliza Fininvest por desvio Os ministros da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiram que a Fininvest é responsável pelo desvio de dinheiro feito por seu agente credenciado no julgamento do caso do empresário Carlos Alberto de Queiroz. A decisão do STJ abre precedente para o julgamento de outros casos. Em dezembro de 1989, Queiroz resolveu aplicar NCz$ 256.435,00 em letras de câmbio por intermédio do agente de investimentos Jorge Cury, credenciado exclusivo pela Fininvest em Sorocaba desde 1978. Na ação, Queiroz alega que quando foi resgatar a sua aplicação, a Fininvest negou o pagamento, informando que o agente teria desviado o dinheiro. A financeira alegou que o contrato estava fora das exigências da empresa e que o carimbo do recibo da operação era falso. Em seu depoimento, Cury afirmou que era apenas um intermediário. Ele confessou o recebimento do dinheiro por Queiroz para a aplicação e declarou tê-lo repassado à Fininvest, mas negou ter carimbado o recibo. A Fininvest, por sua vez, está processando o agente de investimentos por desvios de valores aplicados em operações regulares e solicitou que Cury fosse incluído no processo. O STJ aceitou a defesa da empresa e condenou o agente a pagar à financeira todos os gastos do processo por não ter provado a entrega do dinheiro. De acordo com o relator do processo, Ruy Rosado de Aguiar, há no Tribunal de Justiça de São Paulo mais três processos que acusam Cury de desvio de dinheiro de aplicações na Fininvest. A financeira informou por meio de sua Assessoria de Imprensa que não vai se pronunciar enquanto a decisão não for publicada no Diário Oficial ou enquanto não for notificada oficialmente. Leia mais sobre a regulamentação dos agente de investimentos e sobre os riscos e vantagens do serviço desses profissionais em matéria a seguir.