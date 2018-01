STJ: restrição de seguro em caso de invalidez O mutuário da casa própria com invalidez temporária na época da assinatura do contrato e que depois se aposenta por invalidez permanente não tem direito de quitar o débito com o seguro. Essa foi a decisão por unanimidade da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A decisão do STJ, em 7 de dezembro, foi por causa do pedido de indenização do funcionário público Pedro Hack. Ele e a sua mulher compraram uma casa em 1980 em Mafra (SC). O casal adquiriu a casa pelo Sistema Financeiro de Habitação financiado pelo Banco do Estado de Santa Catarina, acompanhado da seguro obrigatório. Hack recebia na época o benefício da previdência por causa da doença que evoluiu até a invalidez permanente em 1984. O casal resolveu, então, pedir que o seguro quitasse o saldo devedor. Mas a Altântica Seguros e o Instituto de Resseguros do Brasil negaram. O argumento das seguradoras foi que Hack já estava inválido temporariamente, quando assinou o contrato de financiamento habitacional. Na instância anterior ao STJ, no Tribunal de Justiça (TJ) de Santa Catarina, os desembargadores concluíram que a seguradora, que não exige exame prévio médico na realização do contrato, deve provar a ma fé do segurado, no caso de doença preexistente para dispensar a cobertura. O entendimento dos ministros da terceira turma foi diferente. Segundo o relator, Ari Pargendler, a conclusão do TJ diverge da jurisprudência sobre o assunto. E Pargendler no seu despacho afirma que, na cláusula da exclusão de risco, que desobriga a seguradora a pagar a indenização, é necessária apenas a existência de incapacidade temporária do segurado, "sendo irrelevante a circunstância de que não houve má fé, pois essa modalidade de seguro decorre de imposição legal".