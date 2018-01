STJ: Seguro obrigatório não pago também vale A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), integrada pelas Terceira e Quarta Turmas, especializadas em Direito Privado, aprovou nova súmula - decisão que deve ser seguida pelas instâncias inferiores da Justiça -, com a seguinte redação: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." O projeto de súmula, apresentado pelo ministro Antônio de Pádua Ribeiro, tem como referência recursos especiais encaminhados ao STJ. O primeiro trata de ação de indenização proposta por uma viúva que perdeu o marido em acidente de trânsito. O STJ decidiu pelo pagamento de indenização à vítima de "veículo não-identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido" nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por "um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei." O outro recurso refere-se a uma ação proposta por pais de uma criança atropelada por um veículo com seguro vencido. Também neste caso, o STJ decidiu pelo pagamento do seguro DPVAT por entender que a indenização decorrente do seguro obrigatório "devida a pessoa vitimada por veículo identificado que esteja com a apólice de referido seguro vencida pode ser cobrada de qualquer seguradora que opere no complexo." O objetivo da súmula é tornar o julgamento de questões já devidamente examinadas mais rápido. De acordo com o Regimento Interno do STJ, a nova súmula será publicada três vezes seguidas no Diário da Justiça antes de entrar em vigor. Para saber mais sobre o seguro obrigatório, veja as matérias no link abaixo.