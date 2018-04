''Subestimei o subprime'', diz Bernanke O presidente do Federal Reserve, Ben Bernanke, reconheceu ter subestimado os efeitos que a crise do subprime provocaria no setor financeiro, de acordo com um artigo da revista ?The New Yorker? na edição de 1º de dezembro. O artigo relembra a ocasião em que o Fed manteve o juro em 5,25%, cinco dias após de a American Home Mortgage anunciar falência. Bernanke afirmou que "estava errado em afirmar que a crise do subprime seria contida".