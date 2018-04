Subida de Serra fortalece moeda brasileira, diz analista Caso o candidato do PSDB, José Serra, continue sua ascensão nas pesquisas eleitorais e assuma o segundo lugar das intenções de voto, o real poderá registrar uma forte valorização diante do dólar. A previsão é de Jim Walker, economista-chefe da CLSA Emerging Markets, que é a corretora do banco Credit Llyonnais para mercados emergentes. "Apesar de eu acreditar que um eventual governo de Lula ou Ciro Gomes não iria abandonar os atuais parâmetros econômicos, a verdade é que o Serra continua sendo o candidato preferido dos investidores, aquele que representa a preservação da atual política macroeconômica", disse Walker à Agência Estado. "Se ele passar o Ciro Gomes, deveremos ver o real se recuperando com muita força." Segundo Walker, os investidores deverão manter a cautela diante da possibilidade de um segundo turno entre Serra e o candidato do PT, Lula. "Mas certamente haverá um maior otimismo, pois as chances de Serra derrotar Lula seriam grandes", disse. "O candidato do PT tem uma teto de apoio, inclusive em pleitos anteriores, que fica sempre em torno de 30% ou 35% e Serra teria grandes chances de ser vitorioso." Walker, que está sediado em Hong Kong, salientou que uma melhora do sentimento dos investidores em relação ao Brasil teria um efeito positivo em todos os mercados emergentes. "Mesmo os emergentes asiáticos vêm sendo afetados pelas incertezas no Brasil e estamos todos com os dedos cruzados para que o fluxo de boas notícias iniciado recentemente no País continue." Segundo ele, os mercados internacionais ainda têm "um entendimento muito pequeno" da situação brasileira. "As incertezas com a economia norte-americana e os escândalos corporativos fizeram com que os investidores ficassem extremamente aversos ao risco e o Brasil, por estar num momento de transição política, sofreu muito com isso", afirmou. "Nos últimos dias, o nervosismo caiu um pouco e se o Brasil gerar boas notícias nas próximas semanas irá se beneficiar bastante com isso." Cautela com as linhas de crédito O analista salientou que ainda é cedo para se interpretar o financiamento de US$ 180 milhões obtido ontem pela Petrobras junto à filial japonesa do Citibank como um sinal de que o crédito externo para as empresas brasileiras pode estar começando a ser reaberto. "Sem dúvida, é uma notícia positiva mas é preciso se levar em conta que a Petrobras é considerada uma das empresas melhores administradas em países emergentes e, por isso, tem um acesso mais fácil aos mercados internacionais", afirmou. "Mas certamente se houver uma melhora no quadro brasileiro nas próximas semanas, principalmente no campo político, essas linhas de crédito poderão começar a ser reabertas."