Submarino e Americanas.com baixam juros mensais para 0,99% Os sites de venda online Americanas.com e Submarino anunciaram a redução das taxas de juros para 0,99%ao mês nos pagamentos parcelados em 12 vezes feitos com cartões de crédito. No Submarino, a taxa era de 1,99% ao mês para parcelamentos em 10 vezes. Na Americanas, o juro estava em 2,49% ao mês. Em ambos, a promoção tem tempo limitado e existe limite mínimo de compra. A Americanas lançou ontem a campanha, antecipando a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), que cortou 2,5 pontos porcentuais da Selic, a taxa básica de juros da economia. A varejista deve mantê-la pelo menos até domingo. O Submarino baixará as taxas a partir de amanhã e pretende deixá-las até 4 de setembro.