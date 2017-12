Submarino.com: 6 mil pedidos por dia O portal de comércio eletrônico Submarino.com registrou na última semana cerca de seis mil pedidos por dia, sendo que cada solicitação, com valor médio de R$ 65,00, engloba em média três itens. A previsão da entrega ser de 24 horas na Grande São Paulo. A tendência é de que os pedidos se reduzam até o Natal, em função do receio dos consumidores de que os pacotes não sejam entregues a tempo. O número de pedidos cresceu 12 vezes em relação ao Natal passado, que coincidiu com o início das operações do site. No mês de novembro, o Submarino registrou cerca de 2,5 mil pedidos diários.