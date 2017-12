Subsidiária de empresa japonesa contrata Zelia Cardoso A ex-ministra da Fazenda do Brasil, Zelia Cardoso de Mello foi contratada como representante sênior da Orix Trade Capital, subsidiária do maior grupo de leasing japonês Orix Japan Group. A Orix Trade Capital foi criada em setembro do ano passado com a decisão do grupo japonês de investir na América Latina, segundo o vice-presidente da Orix Trade Capital, Antonio J. Nañez. "O objetivo é sermos uma empresa de administração de recursos que opera também em financiamento de comércio exterior", informou Nañez à Agência Estado. Segundo ele, o Brasil é um dos principais mercados desde que a empresa foi criada. "Éramos uma das únicas instituições abertas ao País no momento em que as coisas estavam um pouco complicadas para o Brasil", afirmou. Ele disse que a decisão de entrar na América Latina via financiamento ao comércio exterior é porque esse tipo de operação é uma das que têm melhor desempenho em tempos difíceis e que, em setembro do ano passado, às vésperas das eleições presidenciais brasileiras, a demanda pelas linhas de comércio exterior era muito grande. Ele informou que a exposição da Orix Trade Capital na América Latina é de US$ 500 milhões, mas que essa carteira está crescendo. Antonio J. Nañez disse que, por enquanto, os empréstimos estão direcionados para bancos e empresas de primeira linha da região. "No entanto estamos considerando empréstimos a empresas e bancos de tamanho médio, mas hoje há ainda muito apetite pelas instituições de primeira linha", afirmou Nañez. Sobre o sentimento da empresa em relação ao Brasil, disse que "a confiança no País ainda é maior". "Especialmente porque o desempenho da equipe econômica do governo Lula tem sido impressionante", afirmou.