Subsídio à agricultura continuará, diz Lamy O comissário de Comércio da União Européia, Pascal Lamy, afirmou, em evento no Masp, em São Paulo, que a comunidade manterá o "suporte" aos produtores rurais dos países do bloco. Segundo ele, no futuro haverá discussão sobre o tema, mas por enquanto os subsídios, que ele chama de suporte, continuarão. "Temos que manter vivos os produtores que têm menos competitividade, mas isso não significa que estamos fechados ao comércio. A União Européia é a maior compradora de alimentos dos países em desenvolvimento, e também desenvolvidos, de quem importa 45 bilhões de euros. Isso por enquanto, mas com certeza vai aumentar", disse.