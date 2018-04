Subsídio agrícola gera redução de 12% nos preços A política agrícola praticada pelos países ricos, baseada na cobrança de elevadas taxas de importação e concessão de subvenções para a produção interna e para exportação, é responsável, hoje, por uma redução de 12% nos preços dos principais produtos agrícolas no mercado mundial. Além disso, segundo projeções do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), ela irá reduzir o poder de compra da população mundial em US$ 56 bilhões (o equivalente a 0,2% do produto bruto global), nos próximos 15 anos, se as distorções decorrentes desse tipo de política não forem corrigidas. Os dados foram apresentados nesta quarta-feira pelo economista e consultor do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), Carlos Espinal, durante a II Reunião do Foro das Américas para Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico (Foragro). "A população perderá poder de compra porque os preços dos produtos agrícolas aumentarão. E, afinal de contas a ajuda ao produtor acaba sendo paga pelo consumidor", explica. O estudo de Espinal mostra que se todas as políticas agrícolas que provocam distorções no cenário mundial fossem eliminadas, os preços dos produtos do setor aumentariam, imediatamente, em média, 2,3% nos países em desenvolvimento. Para os demais países, esse aumento seria de 11,6%. Paradoxalmente, os países que mais ganhariam seriam aqueles que hoje mais protegem a sua agricultura, como os Estados Unidos e a União Européia. "A eliminação das taxas aduaneiras teria impacto imediato de 2,3% nos preços de produtos agrícolas dos países em desenvolvimento e de 6% nos preços praticados no mercado mundial. A eliminação das ajudas internas teria impacto de 6% e a eliminação dos subsídios às exportações, impacto de 1,5%", afirma. Espinal fez também uma simulação, mostrando quanto cada um dos principais produtos agrícolas poderia ganhar no preço com a extinção imediata de todas as políticas protecionistas praticadas no mercado mundial: o preço do trigo subiria 18,1%; o arroz 10,1%; outros grãos 15,2%; vegetais e frutas, 8,2% azeites e similares, 11,2%; açúcar, 16,4%; gado e subprodutos, 22,3%; e alimentos processados, 7,6%. O consultor do IICA diz que dados do Instituto de Investigação de Políticas Alimentares (IFPRI), dos Estados Unidos, indicam que os benefícios econômicos globais esperados de uma liberalização comercial total no ano de 2020, sobre 16 dos mais importantes produtos agrícolas, estão estimados em US$ 35,7 bilhões. Esse montante seria obtido com a extinção de subvenções a produtores e consumidores, e com a economia de impostos que deixaram de ser usados para pagar subsídios. Segundo essas estimativas, os ganhos dos países desenvolvidos seria de US$ 14,2 bilhões e dos países em desenvolvimento seria de US$ 21,5 bilhões. Para a América Latina o ganho estimado seria de US$ 3 bilhões. O Brasil, pelo seu peso na economia da região, teria participação expressiva nesse benefício. O economista explica que o ganho ocorreria, basicamente, porque os produtores deixariam de concorrer com exportações subsidiadas da Europa e de outros países, e com o fim da cobrança de impostos sobre alimentos e consumo, praticada por países africanos. Segundo ele, um pequeno grupo de países desenvolvidos é responsável por 80% das distorções provocadas nos preços agrícolas mundiais: a União Européia responde por 38%; o Japão e a Coréia, 12%,, respectivamente; os Estados Unidos, 16% e o Canadá, 2%. O estudo do técnico do IICA, que está radicado na Colômbia, indica ainda que a União Européia contabiliza 90% dos subsídios às exportações no mundo, sendo que esses subsídios já fazem parte do seu sistema integral de apoio aos preços internos pagos aos seus produtores. Já o Canadá e os Estados Unidos são os responsáveis pela maior parte das distorções decorrentes de ajuda interna que os produtores recebem no mundo.