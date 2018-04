Subsídio para seguro de empréstimos divide governo A proposta de uso do dinheiro do Tesouro Nacional para bancar o seguro dos financiamentos habitacionais concedidos à população de baixa renda divide o governo e ameaça atrasar ainda mais a divulgação do pacote de medidas de estímulo ao setor habitacional. A equipe econômica é contrária à concessão de um subsídio do Tesouro para bancar o seguro. A maior preocupação é com o risco para as contas do governo e o difícil controle do seguro. Por outro lado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva exigiu que o pacote garantisse uma prestação mais baixa para os financiamentos destinados à classe baixa. O seguro de morte e invalidez, obrigatório nos financiamentos habitacionais, tem peso grande na prestação, principalmente para os mutuários com renda mais baixa. Com a proposta de subsídio do seguro, a prestação poderia ter uma queda mais acentuada, como deseja o presidente. "Esse é o maior entrave para o pacote. Essa é uma questão séria que tem que sair do rol das medidas", admitiu uma fonte do governo. A área técnica do Tesouro já alertou o ministro da Fazenda, Guido Mantega, para os problemas que a medida poderá causar no futuro, gerando mais um "esqueleto" para o governo. Há o temor de que a concessão do seguro com recursos públicos se transforme num problema semelhante ao auxílio-doença na Previdência Social, que teve uso irregular, prejudicando as contas do governo. Pessoas mais jovens também podem intencionalmente colocar o financiamento em nome de parentes mais idosos para se beneficiarem do seguro sem precisar quitar o financiamento no caso de morte ou invalidez. Quanto mais velho o mutuário, maior o peso do seguro. Até a Caixa Econômica Federal, responsável pela maior parte dos financiamentos para a população de renda mais baixa, considera a proposta de difícil operacionalização. Uma fonte do banco admitiu as dificuldades: "Em tese a medida é boa, mas a operação é complicada". Para integrantes da equipe econômica, o impacto da medida deveria ser melhor avaliado antes de ela ser aprovada. A avaliação é de que não há tempo hábil até a divulgação do pacote para a conclusão desses estudos. O alto valor do seguro embutido nas prestações da casa própria fez com que o presidente Lula mandasse sua equipe refazer parte do pacote no ano passado. Ele ficou inconformado com o valor das parcelas, que considerou muito elevadas.