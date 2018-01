"Subsídios atrapalham mercado de celulares" O Brasil fechou o ano passado com quase 66 milhões de usuários de telefone celular e a expectativa para 2005 é de que o País atinja a marca de 90 milhões de usuários. No entanto, o presidente da Nokia no Brasil, Fernando Terni, não acredita que o País possa alcançar esse número. O executivo destacou que, o que regula o tamanho do mercado de celulares, é o nível de subsídios dado às operadoras no aparelho. "A grande questão que se apresenta é até que ponto vale a pena as operadoras subsidiarem aparelhos para pessoas de renda mais baixa. Porque, evidentemente, elas não vão usar tanto o aparelho", afirmou ao programa Show Business, da "Rede TV!". Diante disso, Terni avalia que pode haver uma migração dos aparelhos mais simples para aqueles um pouco mais sofisticados, voltados para um universo menor, mas com um poder aquisitivo maior. "Os aparelhos de maior valor agregado têm uma margem melhor tanto para a operadora quanto para o fabricante", disse. De acordo com ele, o grande termômetro para o setor será o Dia dos Mães.