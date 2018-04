Substituição do dólar e Doha na pauta da cúpula O grupo formado por Brasil, China, Índia, México e África do Sul (G-5) vai propor hoje a retomada da Rodada Doha da Organização Mundial do Comércio (OMC) a partir do ponto em que foi congelada, em julho de 2008, e a sua conclusão em 2010. Se vier a ser tratado na ponta do lápis, o compromisso significará um giro nas posições da China e da Índia que, ao lado dos Estados Unidos, foram responsáveis pela suspensão das negociações. Mas exigirá, em contrapartida, que os Estados Unidos recuem em sua intenção de reabrir pontos já fechados na negociação, que se arrasta desde 2001. Em paralelo, o grupo das sete economias mais industrializadas e a Rússia, o G-8, assumirá a promessa mais modesta de perseguir um acordo, sem mencionar data. Essas duas posições serão firmadas na cidade italiana de Áquila durante a reunião de cúpula do G-8 - evento para o qual o G-5 e o Egito e mais 28 países africanos foram convidados. Amanhã, ambos os pontos de vista devem ser confrontados em um encontro entre os líderes dos dois grupos. Nos últimos três anos, a conclusão da Rodada Doha constou do documento final do G-5 como um apelo ao mundo desenvolvido em favor de uma abertura comercial que deveria favorecer as economias emergentes e as mais pobres. O recado do G-5 surge em razão de uma pressão protecionista fomentada pela crise mundial. Mas responde, especialmente, à posição mais aberta à negociação adotada pela administração do presidente americano Barack Obama. A cúpula do G-8 também será usada por China, Rússia e Brasil na defesa da visão de que o mundo precisa começar a buscar uma nova moeda de reserva global como alternativa ao dólar. Tanto a Rússia, membro do G-8, quanto o Brasil - que, como China e Índia, faz parte do G-5 - repetiram os pedidos da China para que um debate sobre a moeda global seja feito por líderes mundiais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que está bastante interessado em explorar "a possibilidade de novas relações comerciais não dependentes do dólar" e a Índia também se colocou aberta à discussão. Alemanha, França e Canadá, no entanto, descartaram um debate detalhado sobre moeda global na cúpula. COM REUTERS