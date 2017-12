Substituição na ANP "não está na pauta", afirma ministra A ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, disse hoje que não está na pauta de discussão do governo uma eventual substituição do embaixador Sebastião do Rêgo Barros na presidência da Agência Nacional do Petróleo (ANP). "Não está na nossa prioridade. Não está sequer na nossa pauta", disse Rousseff, quando questionada se, a exemplo do que ocorreu na direção da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), poderia acontecer uma mudança também na ANP. Segundo a ministra, o governo ainda não tem os nomes para duas vagas de diretor da ANP, das quais uma foi criada em dezembro último, com a saída do diretor Luiz Horta, que tinha mandato até 2005, e a outra será aberta ainda este mês, com o fim do mandato do diretor Newton Monteiro. Sobre Rêgo Barros, ela lembrou que ele tem mandato até 2006. A ministra disse que o governo ainda não decidiu quem será o substituto de Alexandre Magalhães na diretoria Financeira da Eletrobrás. Magalhães já apresentou seu pedido de exoneração, mas permanece no cargo até que seja designado seu substituto.