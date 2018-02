Substituto de Torós no BC é ligado à Fazenda

Fontes que conhecem Mendes discordam. "Ele não é um homem do Mantega. É uma pessoa qualificada, que poderá fazer a interlocução entre a Fazenda e o BC", afirmou um profissional próximo do ex-vice-presidente do BB e atual presidente da Companhia de Seguros Aliança do Brasil (subsidiária do banco). Quando o governo trocou o presidente do BB - Antônio Francisco de Lima Neto deu lugar a Aldemir Bendine -, Mendes foi um dos vice-presidentes mantidos no cargo. Ele deixou a função há cerca de três meses para assumir a seguradora.

O martelo em torno do nome de Mendes foi batido na sexta-feira, dia em que a polêmica entrevista de Torós ao jornal Valor Econômico foi publicada. O ex-diretor do BC disse que o ministro foi um dos principais responsáveis pela disparada do dólar no auge da crise global.

Segundo Torós, Mantega teria dito, em uma entrevista coletiva concedida no dia 6 de outubro, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva proibira o Banco Central de gastar dólares das reservas internacionais para tentar segurar a cotação. A moeda americana, segundo o relato de Torós, teria imediatamente saltado de R$ 2,19 para R$ 2,45.

De fato, houve uma forte alta da cotação do dólar naqueles dias, mas em uma dimensão inferior à do relato - na sexta-feira anterior, dia 3 de outubro, a moeda fechara a R$ 2,04. No dia 6, avançou para R$ 2,20. No dia 7, subiu mais ainda, para R$ 2,31. Assessores de Mantega passaram a sexta-feira e o fim de semana reunindo recortes de jornal e cópias de notícias de agências para provar que o ministro nunca disse aquilo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.