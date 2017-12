Sucesso nas exportações dificulta negociações, afirma ministro O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, afirmou que o sucesso do Brasil na exportação de produtos agrícolas influi nas negociações com outros países. O ministro lembrou que o Brasil, maior exportador de café, suco de laranja e açúcar, assumiu neste ano a liderança das exportações mundiais também de soja, carne bovina e frango. "É óbvio que isso perturba os concorrentes, e essa perturbação se traduz nas negociações internacionais?, avaliou. O ministro previu que em 2004 o Brasil terá outro recorde de produção agrícola e que toda a luta será centrada na abertura de mercados, tanto internos quanto externos. Na avaliação de Roberto Rodrigues, 2003 foi um ano "difícil" para o governo e para a agricultura, particularmente com dificuldades na área de defesa sanitária e de estrutura logística. "Mas os agricultores brasileiros estão fazendo a parte deles e compensando o que nos falta. Plantaram 2,5 milhões de hectares a mais, agora, para o ano que vem." Alca Roberto Rodrigues previu que o Brasil poderá ter problemas em sua tentativa de conseguir, nas negociações sobre a formação da Área de Livre Comércio das Américas (Alca), que os Estados Unidos retirem os subsídios que concedem a seus produtos agrícolas. ?Os EUA já declararam que não discutirão na Alca (a questão dos) subsídios internos aos seus produtores rurais enquanto (o assunto) não for tratado na OMC (Organização Mundial do Comércio). Como a OMC está brecada, há um horizonte nebuloso nisso aí." Ele acrescentou que o trabalho do governo brasileiro está sendo o de buscar compensações com o aumento do acesso aos mercados. Já o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, afirmou que o Brasil precisa manter "pragmatismo e cabeça fria" nas negociações sobre a formação da Alca e elogiou a atuação do governo brasileiro nesse processo: "Felizmente, a nossa diplomacia, na última reunião de Miami, teve o sucesso de retomar as negociações nesse sentido, o que dá uma boa perspectiva para a continuidade em 2004."