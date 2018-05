Suco avança em NY com aproximação de tempestade tropical

Os preços futuros do suco de laranja fecharam ontem no nível mais alto em duas semanas na Bolsa de Nova York, com a previsão de que uma tempestade tropical se aproximará da Flórida nesta semana. O contrato com vencimento em setembro subiu 0,7% e fechou a 135 centavos de dólar por libra-peso. Apesar de a colheita no principal Estado produtor de laranja dos EUA estar quase concluída, os ventos fortes da tempestade tropical Chantal ainda podem danificar os pomares. Os investidores também aguardam a nova estimativa do governo norte-americano para a safra 2012/13 da Flórida, que será divulgada na quinta-feira. Desde o início da temporada, em outubro do ano passado, a projeção já foi reduzida em mais de 10% devido ao greening - doença que causa a queda prematura dos frutos.

O café arábica avançou 1,8%, a 123,45 centavos de dólar por libra-peso, com investidores reduzindo suas apostas na queda das cotações. No mês passado, os futuros da commodity atingiram seu patamar mais baixo em quase quatro anos. Segundo analistas, os preços têm se mantido acima de 120 centavos desde então e devem continuar assim no curto prazo.

Na Bolsa de Chicago, a soja subiu 1,95% e o milho ganhou 1,9%, em meio a previsões de clima mais quente e seco em parte das regiões produtoras nos EUA, o que poderia causar leves danos às lavouras. O trigo também fechou em alta, de 0,45%, impulsionado por vendas do grão norte-americano à China e pela demanda de fabricantes de ração animal nos EUA.