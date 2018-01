Suco: Brasil precisa de relatório da comissão para ir à OMC O diretor da Secretaria de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Ricardo Cotta, disse hoje que recorrer à Organização Mundial do Comércio (OMC) contra a decisão norte-americana de impor a sobretaxa de 9,73% a 60,92% ao suco de laranja brasileiro depende de três fatores. O primeiro é o Brasil ter acesso ao relatório da comissão de comércio. O segundo requisito é haver demanda do setor privado e o terceiro é a arrecadação de recursos para bancar o processo. Ele ressaltou ainda que, do ponto de vista de relações comerciais, a decisão norte-americana é um péssimo exemplo principalmente quando os Estados Unidos forem negociar a Área de Livre Comércio das Américas (Alca). O diretor destacou ainda que a sobretaxa prejudica o consumidor nos Estados Unidos. Isso porque as exportações do Brasil para o mercado norte-americano ficarão mais caras. O fator ficará ainda pior neste ano, porque há uma redução da oferta local do produto por conta da quebra de safra provocada pela onda de furacões que atingiu as regiões produtoras. Ele lembrou também que 11% das exportações brasileiras de suco vão para os Estados Unidos e que o grande comprador do produto brasileiro é a União Européia, com 61,5% dos embarques. "A decisão vai prejudicar o Brasil mas não é o fim do mundo", disse ele. Dumping A decisão norte-americana de aplicar a sobretaxa de 9% a 60,29% ao suco de laranja brasileiro foi tomada ontem. A explicação dada foi a queixa da indústria local de prática de dumping - venda do produto abaixo do preço de custo. A medida estava em vigor, de forma preliminar, desde agosto. Com a confirmação, a sobretaxa será praticada pelos próximos três anos. O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, criticou a decisão. "É um absurdo, porque as tarifas já são muito altas", afirmou o ministro. "Parece aquela história de ´depois da queda, vem o coice´."