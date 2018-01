Suco de laranja na cesta básica A Associtrus (Associação dos Citricultores do Estado de São Paulo), em parceria com o Ital e Fapesp, devem entregar na próxima semana à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, proposta oficial de inclusão do suco de laranja na merenda escolar e na cesta básica. As duas medidas foram as principais saídas encontradas pelo setor citrícola para aumentar o consumo no mercado interno. O cálculo da Associtrus é de que se o suco for incluído em ambos os programas governamentais, haverá um consumo extra de 40 milhões de caixas, além da maior difusão do produto. "É um programa que, a longo prazo, vai fazer com que outras pessoas sejam influenciadas a tomar o suco de laranja", acredita o presidente da Associtrus, Valdir Vertuan. Dos principais empecilhos para que o suco seja incluído nos dois programas, pelo menos um já está sendo resolvido, segundo Vertuan. A Tetra Pack, empresa fabricante de embalagens tem feito estudos a pedido da Associtrus e já tem condições de oferecer uma embalagem adequada para o transporte do suco. "Estamos concluindo os trabalhos para verificar qual o custo disso e apresentar ao governo o preço fechado", disse. O outro obstáculo para a inclusão é político, segundo ele. O governo tem que reformular a legislação que prevê as regras para a licitação do preço da cesta básica e da merenda escolar, para que o suco deixe de ser considerado um "refresco", concorrendo com refrigerantes e sucos artificiais.. A expectativa é de que a autorização para a inclusão do suco nos dois programas, sai ainda para esta safra. Segundo cálculos da Associtrus, o mercado interno teria que consumir anualmente 100 milhões de caixas de laranja para que a fruta não sobrasse no pé, a exemplo do que aconteceu no ano passado, quando se perderam cerca de 40 milhões de caixas.