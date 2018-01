Sudameris está à venda de novo O banco italiano Intesa Spa está negociando a venda de sua unidade no Brasil, o Sudameris, com o Santander Bancorp, informou hoje o jornal Il Sole 24 Ore, citando fontes no mercado financeiro brasileiro. O diário italiano afirmou que o Unibanco também poderá se interessar na compra do Sudameris. Já o Itaú dificilmente irá reconsiderar a sua tentativa de compra fracassada no ano passado.