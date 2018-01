Sudameris lidera classificação entre corretoras A Sudameris Corretora foi a primeira colocada no Ranking AE/Ibmec de analistas e corretoras, relativo a 2000. A instituição obteve um retorno de 18,21% com sua carteira de recomendações, ante perda de 10,71% da Bovespa no período. As demais classificadas, até o quinto lugar, foram: Planner, com retorno de 18,09%; Finasa (17,50%); Fama Investimentos (16,42%) e Fator Doria Atherino (11,88%). A gerente de análise de investimento da Sudameris, Claudia Amaral Abate, disse que a instituição conta atualmente com cinco analistas, que acompanham de perto cerca de 90 empresas. Ela afirmou estar otimista com a Bolsa como investimento para o médio e longo prazo. Ressaltou, entretanto, que no curto prazo o mercado deve manter a volatilidade que vem apresentando no último mês, em razão de tensões externas. A Sudameris Corretora mantém suas apostas para este ano em setores ligados ao crescimento interno. Segundo Claudia, o setor de telecomunicações também continua sendo uma boa oportunidade, havendo bastante espaço para a recuperação e valorização destas ações. Ela reforçou as recomendações das teles, comentando a expectativa de crescimento das empresas e o fato dos papéis estarem sofrendo com a queda do Nasdaq, índice de ações norte- americano para companhias de tecnologia. Claudia Amaral Abate chamou atenção para Telemar, Brasil Telecom - a holding e a operadora -, Embratel e Tele Nordeste Celular. No setor elétrico, que segundo a especialista será impulsionado por novas privatizações, os destaques são Cemig, Emae e Copel. Além destas companhias, a gerente da Sudameris acrescentou a Votorantim Celulose e Papel (VCP) ao portfólio de preferências.