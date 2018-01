Sudameris lidera em reclamações recebidas pelo BC O banco Sudameris foi o líder do ranking de reclamações recebidas pela central de atendimento do Banco Central em janeiro. De acordo com os dados divulgados pelo BC na página na Internet (www.bcb.gov.br), a central recebeu uma série de reclamações que indicam algum tipo de descumprimento das normas do Sistema Financeiro Nacional por parte das instituições. Em dezembro do ano passado, o Sudameris não estava entre o grupo das dez instituições que mais receberam reclamações. O Banco Regional de Brasília (BRB), que liderava a lista em dezembro de 2002, saiu do grupo no mês passado. As reclamações mais comuns registradas são problemas como filas, dificuldades no recebimento de documentos ou informações e o preço de tarifas cobradas. O HSBC manteve a segunda colocação nas instituições mais demandadas na central de atendimentos do BC. A terceira posição ficou com o ABN Amro que estava em sexto lugar em dezembro de 2002. Os demais bancos que constam do ranking de reclamações do BC são os seguintes: Banco do Brasil; Santander Banespa; Unibanco; Caixa Econômica Federal; Itaú; Bradesco; Banco do Estado do Rio Grande do Sul.