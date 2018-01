Sudameris muda ações em seu portfólio A Sudameris Corretora decidiu trocar as ações preferenciais (PN, sem direito a voto) da A Sudameris Corretora decidiu trocar as ações preferenciais (PN, sem direito a voto) da EPTE pelas ações preferenciais da Cemig no seu portfólio sugerido para o mês de janeiro. Segundo a instituição, a mudança deve-se fundamentalmente à valorização de 11,9% da Cemig PN em dezembro, enquanto os papéis da EPTE registraram ganho de apenas 2,5% no mesmo período. Além disso, a Sudameris acredita que neste mês ocorrerá a retomada do processo de privatização da Cesp, o que deve contribuir para o reinício das discussões sobre a incorporação da EPTE pela Transmissão Paulista e conseqüentemente das expectativas em torno da privatização da "nova" empresa que surgirá após o negócio. A corretora decidiu ainda incluir as PNs da Brasil Telecom S.A. em sua carteira, atribuindo-lhes um peso de 5%. Empresa peso (%) Brasil Telecom Participações PN 15 Telemar PN 15 Petrobrás PN 10 Embratel PN 8 Light ON 8 Itausa PN 7 Tele Nordeste Part. PN 7 Brasil Telecom S.A. PN 5 EMAE PN 5 EPTE PN 5 Perdigão PN 5 Usiminas PNA 5 VCP PN 5