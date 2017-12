Sudameris: papéis da Gerasul estão baratos Segundo o analista Marcos Severine, da Sudameris Corretora, mesmo com a alta de ontem, as ações da Gerasul são as mais baratas de seu setor. O analista acredita que a alta tenha sido impulsionada pela oferta pública feita recentemente pela empresa. Ele também levantou questões fundamentalistas para a alta dos papéis hoje. "O programa de expansão da empresa é o mais agressivo do segmento", observou, lembrando que a intenção é chegar ao final de 2003 com potência instalada adicional de 2.114 megawatts. O parque instalado, em 2000, era de 3.729 megawatts. Os projetos de expansão, na opinião de Severine, devem gerar um faturamento extra de R$ 630,0 milhões. Ele lembrou que o volume físico de venda de energia da Gerasul cresceu 17% no ano passado, em relação a 99. "Só com contratos confirmados, a previsão é que haja aumento de 15% este ano". Ele projeta lucro de R$ 112 milhões para a companhia em 2000, e de R$ 320 milhões este ano.